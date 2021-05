«No è no» | Chabut in lotta contro la megaminiera

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 12 maggio 2021) È da 18 anni che la popolazione della provincia argentina di Chubut sta dicendo no all’estrattivismo minerario, scongiurando,dopo, ogni colpo di mano da parte della classe politica. «No è no», è diventato il suo slogan. Eppure il governatore Mariano Arcioni, come chi l’ha preceduto, da quell’orecchio non ci vuole sentire, riproponendo ogni volta da capo il progetto di sfruttamento minerario a cielo aperto nella regione. A far esplodere nuovamente la protesta, che va avanti dal 7 maggio, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.