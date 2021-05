Milan, Pioli: 'Champions? Manca una vittoria. E su Ibrahimovic...' (Di mercoledì 12 maggio 2021) TORINO - Dopo il 3 - 0 contro la Juve il Milan di Stefano Pioli chiude la tre giorni torinese con un nettissimo 7 - 0 contro il Torino. Un successo che avvicina ancora di più i rossoneri alla ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 12 maggio 2021) TORINO - Dopo il 3 - 0 contro la Juve ildi Stefanochiude la tre giorni torinese con un nettissimo 7 - 0 contro il Torino. Un successo che avvicina ancora di più i rossoneri alla ...

Advertising

Gazzetta_it : #Milan, Pioli vede la vetta: 'Mancano 3 km al traguardo... ma occhio, in salita succede di tutto' - AntoVitiello : #Pioli dopo aver battuto la #Juve conferma l'intenzione del #Milan di riscattare #Tomori: 'La nostra intenzione per… - PBPcalcio : Intanto #Pioli conferma la volontà del #Milan di riscattare #Tomori e aggiunge che anche il ragazzo vuol restare in rossonero ???? #Milan - YBah96 : RT @J__Jack: Pioli si sta mettendo in tasca 120 anni di storia del Milan con questa streak di vittorie semplicemente perché dall'altro lato… - estornudoauto : RT @TuttoMercatoWeb: Milan, Pioli: 'Théo Hernandez può diventare il miglior terzino al mondo. Non si accontenti' -