Meteo | lieve instabilità su parte del paese | le previsioni

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Nonostante la perturbazione numero 7 del mese abbia abbandonato l’Italia, si farà sentire qualche nota di: leCielo coperto e nuvoloso (Pixabay)La perturbazione numero 7 del mese di maggio è ormai andata via dall’Italia, ma nonostante questo nell’atmosfera permarrà una nota di. Quest’oggi prevalenza di bel tempo al Nordovest, mentre altrove alternanza tra nuvole e sole. Lievi piogge su Toscana, Marche e Calabria. Le temperature sono in rialzo al Nord, mentre al Sud si verificherà uncalo. Nella giornata di domani bel tempo al Sud, mentre altrove nel corso del giorno potranno verificarsi possibili rovesci. LEGGI ANCHE—> Coronavirus, il bollettino dell’11 maggio, la situazione in Campania Previsti anche temporali intensi (Foto: ...