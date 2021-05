Maccarese Roma, riapre la spiaggia per i cani (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sabato 15 maggio Baubeach® riaprirà i battenti! L’attenzione alle Biodiversità e al rispetto nei confronti dell’Ambiente sono sempre state una priorità della Associazione che gestisce da 23 anni la spiaggia per cani “liberi e felici” e questa estate sarà un’ulteriore occasione per riflettere su quanto sta accadendo al nostro Pianeta. Ma quest’anno la priorità diviene urgenza, in virtù di una ormai crescente consapevolezza globale. Per riflettere su quanto è necessario un repentino cambio di marcia, Baubeach® ha ideato due situazioni, che diverranno il trend dell’estate: una installazione permanente, davanti alla quale le persone potranno leggere, toccare e meditare, e una esposizione di tre giorni attraverso la quale poter divulgare e far conoscere alcune opportunità concrete per migliorare il proprio lifestyle biosostenibile. Dal recupero dei ... Leggi su funweek (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sabato 15 maggio Baubeach® riaprirà i battenti! L’attenzione alle Biodiversità e al rispetto nei confronti dell’Ambiente sono sempre state una priorità della Associazione che gestisce da 23 anni laper“liberi e felici” e questa estate sarà un’ulteriore occasione per riflettere su quanto sta accadendo al nostro Pianeta. Ma quest’anno la priorità diviene urgenza, in virtù di una ormai crescente consapevolezza globale. Per riflettere su quanto è necessario un repentino cambio di marcia, Baubeach® ha ideato due situazioni, che diverranno il trend dell’estate: una installazione permanente, davanti alla quale le persone potranno leggere, toccare e meditare, e una esposizione di tre giorni attraverso la quale poter divulgare e far conoscere alcune opportunità concrete per migliorare il proprio lifestyle biosostenibile. Dal recupero dei ...

