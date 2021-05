Lazio - Parma in tv: orari e probabili formazioni (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Lazio all'ultima chiamata per la Champions League : la sconfitta di Firenze di sabato scorso ha complicato i piani dei ragazzi di Inzaghi che però non devono mollare l'obiettivo che per quanto ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Laall'ultima chiamata per la Champions League : la sconfitta di Firenze di sabato scorso ha complicato i piani dei ragazzi di Inzaghi che però non devono mollare l'obiettivo che per quanto ...

Advertising

LazionewsEu : #LazioParma, i convocati di Simone Inzaghi ???? #Lazio #SSLazio #Lazionews #Lazionewseu - MCalcioNews : Lazio, Milinkovic salta il Parma stasera ma dovrebbe recuperare per il derby - AcVo_KA : @_enz29 c'è Lazio Parma stasera Enzo, la Lazio con 4 vittorie è ci supera per punti - lazio24h : Lazio, i convocati per il Parma: tornano Escalante e Caicedo - fantapiu3 : #SerieA, #Lazio, la decisione su #Caicedo, i convocati per il #Parma. #fantacalcio #campionato #calciomercato… -