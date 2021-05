Irpef, ma non solo. La riforma fiscale che serve all’Italia secondo Giacomoni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ora che l’Italia si è guadagnata un biglietto di sola andata per il treno della ripresa (Pil 2021 a +4,2%, secondo la Commissione europea) è tempo di una riforma fiscale che accompagni il Paese verso l’uscita definitiva dal tunnel. Sono mesi che prima con Giuseppe Conte, ora con Mario Draghi, si discute di un riassetto fiscale che parta dall’Irpef, l’imposta sulle persone fisiche che oggi poggia su cinque scaglioni di reddito con altrettante aliquote, dal 23 al 34%. L’obiettivo del governo, che nel Pnrr ora all’esame di Bruxelles ha previsto un intervento sull’Irpef, sarebbe quello di ridurre gli scaglioni da 5 a 3, con l’obiettivo di dare ossigeno al grosso dei contribuenti Irpef, il ceto medio. Perché, qui sta il problema, c’è troppo squilibrio tra i bacini di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ora che l’Italia si è guadagnata un biglietto di sola andata per il treno della ripresa (Pil 2021 a +4,2%,la Commissione europea) è tempo di unache accompagni il Paese verso l’uscita definitiva dal tunnel. Sono mesi che prima con Giuseppe Conte, ora con Mario Draghi, si discute di un riassettoche parta dall’, l’imposta sulle persone fisiche che oggi poggia su cinque scaglioni di reddito con altrettante aliquote, dal 23 al 34%. L’obiettivo del governo, che nel Pnrr ora all’esame di Bruxelles ha previsto un intervento sull’, sarebbe quello di ridurre gli scaglioni da 5 a 3, con l’obiettivo di dare ossigeno al grosso dei contribuenti, il ceto medio. Perché, qui sta il problema, c’è troppo squilibrio tra i bacini di ...

