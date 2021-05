Internazionali d’Italia, il tabellone e i risultati (Di mercoledì 12 maggio 2021) . Djokovic e Halep devono difendere il titolo conquistato nell’ultima edizione. ROMA – . Grande attesa per scoprire i vincitori del torneo italiano molto amato dagli atleti. Internazionali d’Italia, il tabellone maschile Di seguito il tabellone maschile degli Internazionali d’Italia. Djokovic da numero uno del mondo va a caccia della riconferma dopo l’ultimo successo. Secondo turno Di seguito i risultati del secondo turno. Esordio in questa fare anche per i primi otto del seeding del torneo. Secondo turno risultati 1 Djokovic N. (Srb)-Fritz T. (Usa) 6-3 7-6 7-5 Q Norrie C. (Gbr)-Q Davidovich Fokina (Esp) 2-6 3-6 9 Berrettini M. (Ita)-Millman J. (Aus) 6-4 6-2 Cilic M. (Cro)-5 Tsitsipas (Gre) 5-7 2-6 4 Thiem D. ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 12 maggio 2021) . Djokovic e Halep devono difendere il titolo conquistato nell’ultima edizione. ROMA – . Grande attesa per scoprire i vincitori del torneo italiano molto amato dagli atleti., ilmaschile Di seguito ilmaschile degli. Djokovic da numero uno del mondo va a caccia della riconferma dopo l’ultimo successo. Secondo turno Di seguito idel secondo turno. Esordio in questa fare anche per i primi otto del seeding del torneo. Secondo turno1 Djokovic N. (Srb)-Fritz T. (Usa) 6-3 7-6 7-5 Q Norrie C. (Gbr)-Q Davidovich Fokina (Esp) 2-6 3-6 9 Berrettini M. (Ita)-Millman J. (Aus) 6-4 6-2 Cilic M. (Cro)-5 Tsitsipas (Gre) 5-7 2-6 4 Thiem D. ...

Advertising

OndeFunky : Si riparte. E anche per chi non dovesse amare il genere,il 5/6 con @ilvolo che omaggia il Maestro Morricone all'Are… - Magda_mavi : RT @catlatorre: Quando parliamo di gender gap ci riferiamo a situazioni come quella degli Internazionali d'Italia di Tennis, dove le sporti… - IreneStain : RT @catlatorre: Quando parliamo di gender gap ci riferiamo a situazioni come quella degli Internazionali d'Italia di Tennis, dove le sporti… - dontspeak_27 : RT @catlatorre: Quando parliamo di gender gap ci riferiamo a situazioni come quella degli Internazionali d'Italia di Tennis, dove le sporti… - the_mindflayer : RT @catlatorre: Quando parliamo di gender gap ci riferiamo a situazioni come quella degli Internazionali d'Italia di Tennis, dove le sporti… -