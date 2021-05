Il Paradiso delle Signore, trama 12 maggio: una triste scoperta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Colpi di scena e novità saranno predominanti nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi, mercoledì 12 maggio, come raccontano le anticipazioni. In particolare, Marta avrà un confronto con Federico circa la sua pesante crisi matrimoniale con Vittorio e gli rivelerà che in cuor suo spera che le cose possano ritornare a posto. La giovane Guarnieri, infatti, dopo il recente riavvicinamento con il marito, sarà convinta di voler provare a far funzionare il suo matrimonio con Conti dopo la rottura determinata dal suo tradimento con Dante Romagnoli. Intanto, se Marta sarà speranzosa e determinata ad affermare il suo amore per il consorte, di diverso avviso sarà la sfortunata Dora che verrà a conoscenza della vera identità di seminarista di Nino e ne rimarrà davvero scioccata. La Venere, infatti, sarà ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 12 maggio 2021) Colpi di scena e novità saranno predominanti nel corso della puntata de Ildi oggi, mercoledì 12, come raccontano le anticipazioni. In particolare, Marta avrà un confronto con Federico circa la sua pesante crisi matrimoniale con Vittorio e gli rivelerà che in cuor suo spera che le cose possano ritornare a posto. La giovane Guarnieri, infatti, dopo il recente riavvicinamento con il marito, sarà convinta di voler provare a far funzionare il suo matrimonio con Conti dopo la rottura determinata dal suo tradimento con Dante Romagnoli. Intanto, se Marta sarà speranzosa e determinata ad affermare il suo amore per il consorte, di diverso avviso sarà la sfortunata Dora che verrà a conoscenza della vera identità di seminarista di Nino e ne rimarrà davvero scioccata. La Venere, infatti, sarà ...

