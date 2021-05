GTA 5 | grafica più vicina al fotorealismo con le modifiche di Intel Labs – Video – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Vediamo GTA 5 con unapiùalattraverso letecniche effettuate dacon una serie di accorgimenti.. GTA 5 rappresenta ancora un banco di lavoro interessante pergrafiche e nuove tecnologie da applicare per raggiungere un maggiore livello di, come dimostrato da questa rielaborazione effettuata da. Alcuni ricercatori hanno usato Grand Theft Auto V per dimostrare le tecnologie utilizzabili per incrementare l’effetto dia partire da unatridimensionale standard. Non si tratta propriamente di una mod da distribuire, ma di una vera e propria dimostrazione dell’applicazione di alcune … ...