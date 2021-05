Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati in gran segreto | l’annuncio

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il campione di nuotoe la showgirlsiinnella giornata di oggi, mercoledì 12 maggio. Dopo l’arrivo del loro primo bebè, i due hanno deciso di convolare a nozze.hanno pronunciato l’atteso sì e festeggiato il lieto evento con una cerimonia sobria, intima, con pochi invitati “e le mascherine”, come ha tenuto a sottolineare campione del mondo di nuoto. Questo il post pubblicato dalla, sul suo profilo Instagram: Abbiamo detto sì. C’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e si, c’erano anche le mascherine… ma c’era anche tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di ...

Advertising

ChiccoseDOC : GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI, NOZZE OFFICIATE OGGI… - gianlutanci : #capitanmaldini3 ??????3?© @MilanTV Finalmente una foto col CAPITANO @lucaserafini4 @Giorgia_Palmas @acmilan… - gossipblogit : Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati (foto) - leggoit : @Giorgia_Palmas e #Magnini si sono sposati in segreto, ecco le foto . «Siamo marito e moglie davvero!» - Unf_Tweet : -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Palmas

Il Mattino

Tantissimi i messaggi dal mondo dello spettacolo: da Francesca Barra a Cristina Marina, daad Emanuel Filiberto di Savoia. Anche il papà, Marco Roscio , ha annunciato sul suo profilo ...... anche da parte di tante amiche vip come Natasha Stafanenko, Giusy Buscemi, Daniela Ferolla (Auguriiii amica mia!!! È nata il mio stesso giorno), Eleonora Pedron posta un cuore emamma ...Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati in segreto, ecco la prima foto. «Siamo marito e moglie davvero!». Pochi minuti fa, l'ex velina sarda ha pubblicato un ...Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati. Con una cerimonia sobria, con pochi invitati "e le mascherine", come ha tenuto a sottolineare campione del mondo di nuoto, forse ...