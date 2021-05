Gearbox | 4A Games e non solo | Embracer Group acquisisce altri 4 studi

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 12 maggio 2021)continua con la sua strategia di acquisizioni. Tra i tanti, molti team che la compagnia ha acquisito, troviamodel calibro di Tarsieros, sviluppatore di Little Nightmares, 4A, Aspyr Media eEntertainment. È chiaro che la società non ha intenzione di fermarsi presto, dopo aver raccolto quasi 900 milioni di dollari per ulteriori acquisizioni all'inizio di quest'anno.ha recentemente annunciato di aver sceltoquattro team: Appealos, con sede in Belgio, che sta attualmente lavorando a un gioco di azione e avventura sci-fi open world, Kaiko, loo tedesco Massive Miniteam e Frame Break, con sede in Svezia, che sta attualmente lavorando a una nuova IP ...