Flavio Insinna non si ferma in estate | arriva lo storico programma Il pranzo è servito Quando inizia

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il presentatore romanonon andrà in vacanza questaperché sarà alla conduzione delloIl. Vacanze rimandate, insomma, per riportare ilin televisione dopo più di 28 anni. Il: ildi Corrado Forse ai più giovani il titolo non dirà nulla ma magari ad alcuni telespettatori affezionati, il nome delporterà alla mente dei buoni ricordi. Torna dopo ben 28 anni il quiz Ile questa volta lo fa sulla rete ammiraglia della Rai. Rai 1 è pronta ad ospitare una rivisitazione deltv che fece il suo esordio su ...

Ci sarà un grande ritorno: quello dinel ruolo di Anceschi. Ma un'altra novità ha scaturito una dura reazione. Milena Miconi non comparirà in Don Matteo 13. L'attrice non ha preso di ..."Il pranzo è servito", infatti, torna su Rai1 in estate: a condurlo sarà. "Il pranzo è servito", torna dal 28 giugno su Rai1 con al timoneIl popolare gioco a premi ...Sono loro i protagonisti del nuovo ciclo de “ Le Ragioni della Speranza ”, seconda parte del programma “A Sua Immagine” (RaiUno), condotto per la prima volta da mons. Dario Edoardo Viganò, sacerdote l ...Unomattina estate: Barbara Capponi del Tg1 confermata alla conduzione, al fianco di Giammarco Sicuro del Tg2 Sono ore (ma proprio ore, non per modo di dire) decisive queste a Viale Mazzini, dove sono ...