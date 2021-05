“Eni for 2020”: il nuovo report di sostenibilità racconta il viaggio di Eni verso net zero (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – E’ stato pubblicato “Eni for 2020”, il 15esimo report volontario di sostenibilità del gruppo Eni, che illustra il contributo concreto per una transizione equa, costruendo sul percorso dell’azienda verso la neutralità carbonica al 2050. “Eni for mostra il nostro impegno per una transizione energetica equa e inclusiva, che garantisca l’accesso all’energia per tutti, preservando l’ambiente”, ha detto l’Amministratore delegato Claudio Descalzi, ricordando “negli ultimi anni abbiamo impostato la nostra strategia su un’evoluzione del nostro modello di business fortemente orientato alla creazione di valore per tutti gli stakeholder nel lungo termine, tracciando la strada che ci porterà alla neutralità carbonica nel 205o”. Eni lavora in 68 Paesi, dando concretezza alla propria Mission, che si ispira ai 17 ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – E’ stato pubblicato “Eni for”, il 15esimovolontario didel gruppo Eni, che illustra il contributo concreto per una transizione equa, costruendo sul percorso dell’aziendala neutralità carbonica al 2050. “Eni for mostra il nostro impegno per una transizione energetica equa e inclusiva, che garantisca l’accesso all’energia per tutti, preservando l’ambiente”, ha detto l’Amministratore delegato Claudio Descalzi, ricordando “negli ultimi anni abbiamo impostato la nostra strategia su un’evoluzione del nostro modello di business fortemente orientato alla creazione di valore per tutti gli stakeholder nel lungo termine, tracciando la strada che ci porterà alla neutralità carbonica nel 205o”. Eni lavora in 68 Paesi, dando concretezza alla propria Mission, che si ispira ai 17 ...

