Ema su Pfizer, sì alla seconda dose dopo 40 giorni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Vaccino, l’Ema su Pfizer: sì alla somministrazione della seconda dose a distanza di 42 giorni dalla prima. L’Ema ha espresso un parere favorevole sulla somministrazione della seconda dose del vaccino Pfizer a distanza di 42 giorni, quindi sei settimane, dalla somministrazione della prima dose. Ema, sì alla seconda dose di Pfizer a 42 giorni Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici dell’Ema, ha fatto sapere che la somministrazione della seconda dose del vaccino Pfizer a distanza di 42 giorni ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Vaccino, l’Ema su: sìsomministrazione dellaa distanza di 42prima. L’Ema ha espresso un parere favorevole sulla somministrazione delladel vaccinoa distanza di 42, quindi sei settimane, dsomministrazione della prima. Ema, sìdia 42Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici dell’Ema, ha fatto sapere che la somministrazione delladel vaccinoa distanza di 42...

