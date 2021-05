Dl sostegni bis: Orlando, 'fino a fine anno non ci sarà più decalage previsto da Naspi' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "fino alla fine dell'anno non ci sarà più il decalage previsto per la Naspi, non diminuirà l'indennità di disoccupazione". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7 in merito al prossimo dl sostegni bis. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "alladell'non cipiù ilper la, non diminuirà l'indennità di disoccupazione". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7 in merito al prossimo dlbis.

