Dalle prossime settimane i NFT potranno essere comprati e venduti su eBay (Di mercoledì 12 maggio 2021) eBay ha annunciato l’intenzione di aprirsi al mondo dei Non Fungible Token (NFT): potranno essere venduti e acquistati sulla piattaforma, con alcuni strumenti che semplificheranno le transazioni.... Leggi su dday (Di mercoledì 12 maggio 2021)ha annunciato l’intenzione di aprirsi al mondo dei Non Fungible Token (NFT):e acquistati sulla piattaforma, con alcuni strumenti che semplificheranno le transazioni....

Advertising

PetrazzuoloF : @riccardogguerra @lageloni Appendino ha deciso di non ricandidarsi, è proprio per questo che un accordo al primo tu… - romasociale : RT @romasociale: 'Roma vista dalle persone', per partire dai bisogni e far emergere le difficoltà, le opportunità, ma anche proposte concre… - NelsaSoliani : RT @DrKing77: Mercoledì dalle ore 16 parteciperò all'incontro con @astro_luca dell'@esa organizzato dal #RainbowRadioTV. Tema di discussion… - ACLI_Roma : RT @romasociale: 'Roma vista dalle persone', per partire dai bisogni e far emergere le difficoltà, le opportunità, ma anche proposte concre… - romasociale : 'Roma vista dalle persone', per partire dai bisogni e far emergere le difficoltà, le opportunità, ma anche proposte… -