Covid, ecco lo spray nasale made in Italy. "Eliminato Sars-Cov-2 in meno di un minuto nei test di laboratorio" (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'idea di uno spray nasale anti coronavirus ha già avuto i primi riscontri positivi in Israele e Gran Bretagna. Ora anche in Italia sono partiti i primi test sull'uomo per uno spray nasale all'ospedale San Martino di Genova. L'arruolamento dei pazienti inizierà dal 15 maggio. La sperimentazione verificherà la sicurezza e l'efficacia dello spray (AOS2020), inalato nelle due narici per 3/5 volte al giorno, nel ridurre la carica virale nelle alte vie respiratorie. Questo dato, quando disponibile, rappresenterà il punto di partenza per l'utilizzo del prodotto nella prevenzione di sintomi più gravi e nella riduzione della contagiosità delle persone e della diffusione del virus. Lo studio clinico è condotto dall'Unità di Igiene del policlinico genovese e coordinato da Giancarlo Icardi, ...

