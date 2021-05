Campania, arrivano i vaccini Pfizer: oggi riaprono i due maggiori centri vaccinali (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono arrivate a Napoli le 215.000 dosi di vaccino Pfizer attese per oggi. L’unità di Crisi ha avviato la distribuzione delle dosi alle diverse Asl che erano rimaste sprovviste di vaccini. Alle 15 riaprono anche i due maggiori hub dell’Asl Napoli 1 alla Mostra d’oltremare e all’hangar dell’aeroporto di Capodichino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono arrivate a Napoli le 215.000 dosi di vaccinoattese per. L’unità di Crisi ha avviato la distribuzione delle dosi alle diverse Asl che erano rimaste sprovviste di. Alle 15anche i duehub dell’Asl Napoli 1 alla Mostra d’oltremare e all’hangar dell’aeroporto di Capodichino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Campania, arrivano i #Vaccini #Pfizer: oggi riaprono i due maggiori centri vaccinali ** - maelmale : RT @DavPoggi: @sabrina__sf Li in(o)culerebbero anche sotto il sole cocente pur di smaltirli! Qui in Campania hanno capito in molti e anche… - monica603277441 : RT @DavPoggi: @sabrina__sf Li in(o)culerebbero anche sotto il sole cocente pur di smaltirli! Qui in Campania hanno capito in molti e anche… - Silvana52809292 : RT @DavPoggi: @sabrina__sf Li in(o)culerebbero anche sotto il sole cocente pur di smaltirli! Qui in Campania hanno capito in molti e anche… - marialauraloi : RT @DavPoggi: @sabrina__sf Li in(o)culerebbero anche sotto il sole cocente pur di smaltirli! Qui in Campania hanno capito in molti e anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania arrivano POMODORO: COLDIRETTI FOGGIA, PER LA TUTELA DI PRODUTTORI E CONSUMATORI SERVE LA D.O.P. PUGLIA ... Basilicata, Campania, Molise e Puglia. Viste le statistiche delle produzioni, il "Pomodoro pelato ...sull'importanza dell'origine del prodotto agricolo alla base dei cibi trasformati che arrivano sulle ...

Vibonati, maltempo causa caos: 800mila euro di danni stimati Dalla Regione Campania dunque arrivano 800mila euro per far fronte alle spese necessarie. Famiglie sgomberate, infrastrutture danneggiate, hanno portato i comuni a chiedere aiuto a Regione e Governo ...

Sequestrati 250 kg di hashish, le indagini dal milanese arrivano in Campania Lecco Notizie I vaccini AstraZeneca rifiutati in Campania andranno in Veneto I vaccini AstraZeneca rimasti inutilizzati in Campania andranno al Nord, in Veneto, che ha fatto richiesta di altre fiale per accelerare la sua campagna vaccinale anti-Covid. Ci sono tutte le condizio ...

Vaccini: consegnate dosi Pfizer alla Campania Sono arrivate a Napoli le 215.000 dosi di vaccino Pfizer attese per oggi. L'unità di Crisi ha avviato la distribuzione delle dosi alle diverse Asl che erano rimaste sprovviste di vaccini. (ANSA) ...

... Basilicata,, Molise e Puglia. Viste le statistiche delle produzioni, il "Pomodoro pelato ...sull'importanza dell'origine del prodotto agricolo alla base dei cibi trasformati chesulle ...Dalla Regionedunque800mila euro per far fronte alle spese necessarie. Famiglie sgomberate, infrastrutture danneggiate, hanno portato i comuni a chiedere aiuto a Regione e Governo ...I vaccini AstraZeneca rimasti inutilizzati in Campania andranno al Nord, in Veneto, che ha fatto richiesta di altre fiale per accelerare la sua campagna vaccinale anti-Covid. Ci sono tutte le condizio ...Sono arrivate a Napoli le 215.000 dosi di vaccino Pfizer attese per oggi. L'unità di Crisi ha avviato la distribuzione delle dosi alle diverse Asl che erano rimaste sprovviste di vaccini. (ANSA) ...