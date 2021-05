Bucket bag | la borsa estate 2021da portare in spiaggia e in città

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Laa secchiello è stato uno dei modelli più gettonati già nella scorsa stagione. Per la primavera2021 stupisce ancor di più per la sua capacità di trasformarsi. Nei mesi freddi ha fatto furore nella classica versione in pelle, ora spazia tra materiali, colori e dettagli diversi. Non c’è limite alla fantasia per questo tipo di bag che, grazie alla sua forma originale, sa trasformarsi pur rimanendo sempre fedele a sé stessa. Laa secchiello del brand francese Polène è uno dei pezzi cult della stagione. Tinte pastello e motivi logo La variante in pelle torna anche per la bella stagione ma vira verso colorazioni più delicate. Tinte pastello come il carta da zucchero, il lavanda e il salvia sono le più amate. Anche il bianco è una valida alternativa per dare un tocco di contemporaneità a qualsiasi outfit. Sì ai modelli ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @repubblica: Tutti pazzi per le bucket bag - repubblica : Tutti pazzi per le bucket bag -

Ultime Notizie dalla rete : Bucket bag

La Repubblica

Fanno parte della collezione di borse MARNI MARKET GOES AROUND anche lee le MOICANA, interamente realizzate in fibra naturale di fique, così come le FISHlavorate a mano all'...... camicia over a righe ZARA,hat H&M, ciabattina in pelle L'AUTRE CHOSE Credits: weekday.com, ... Completate l'outfit con un paio di sfiziose kitten heels e con una minisuper - cool. Il tocco ...Borse a secchiello 2021? Ce ne sono per ogni gusto e occasione: in forma geometrica, di pelle, in paglia o in tessuto. Le bucket bag hanno fatto ritorno nei nostri armadi grazie alle scelte dei design ...