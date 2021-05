Berrettini-Millman oggi | Internazionali Roma | orario | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Torna in campo Matteoal Foro Italico di. Il padrone di casa (a tutti gli effetti) prosegue i suoid’Italia con la sfida all’australiano John, con il quale non ci sono precedenti, nel tentativo di qualificarsi per gli ottavi di finale del Masters 1000 italiano. Tre finali ATP in carriera, due a livello 250 e una a livello 500,ha esordito superando il serbo Dusan Lajovic, mentre perè arrivata la vittoria in rimonta con il georgiano Nikoloz Basilashvili, dopo un primo set in cui si è sentita chiara e forte la stanchezza del viaggio da Madrid ae la necessità di tornare in campo in maniera piuttosto rapida. Ma il livello delno si è visto eccome, soprattutto nei momenti decisivi, che ha ...