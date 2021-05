Andrea Dovizioso | secondo contatto con Aprilia al Mugello

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 12 maggio 2021)e l’continuano a “fare amicizia”, con iltest del. Non è una sorpresa, in quanto la casa di Noale aveva rimarcato già da tempo di voler far girare il “Dovi” anche in questa occasione. Tuttavia si respira un’aria diversa, quella di un pilota che sembra più convinto a voler sposare la causa, ed un team che sta lavorando per metterlo sempre più a suo agio. In attesa che le rose fioriscano, vi raccontiamo com’è andata la giornata, che non è stata proprio fortunata dal punto di vista del meteo.fermato dal maltempo?: cosa ha fatto conal? La pioggia è stata la grande protagonista dei test privati dell’, con ...