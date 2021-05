Ai domiciliari è violento con i familiari. Torna in carcere

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Casalmaggiore (Cremona) - Botte da orbi ai. E'to inS. L., l'albanese 38enne condannato per una rapina in abitazione nel novembre del 2010. Recentemente gli era stata ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : domiciliari violento

LA NAZIONE

Casalmaggiore (Cremona) - Botte da orbi ai familiari. E' tornato in carcere S. L., l'albanese 38enne condannato per una rapina in abitazione nel novembre del 2010. Recentemente gli era stata ...Un maritoè stato assicurato alla giustizia a Catania. L'uomo, 37 anni, è accusato di maltrattamenti ... su disposizione del pm di turno, è stato condotto agli arrestipresso l'...Casalmaggiore (Cremona) - Botte da orbi ai familiari. E' tornato in carcere S.L., l'albanese 38enne condannato per una rapina in abitazione nel novembre del 2010. Recentemente gli era stata concessa l ...Reggio Emilia, 12 maggio 2021 – Nonostante il divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli minori e a tutti i luoghi frequentati dagli stessi, si è recato nell'abitazione familiare generando una li ...