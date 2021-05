40 anni di Rami Malek, 10 curiosità sui suoi ruoli più belli (non solo «Bohemian Rhapsody») (Di mercoledì 12 maggio 2021) Favolosi 40 anni a Rami Malek. L’attore Premio Oscar per Bohemian Rhapsody festeggia questo traguardo al fianco della fidanzata Lucy Boynton, conosciuta sul set del biopic che lo ha lanciato nell’olimpo delle star di Hollywood. Nato a Torrance in California, l’attore americano di padre egiziano e madre greca ha un fratello gemello, Sami e una sorella maggiore Yasmine. Conseguito il suo Bachelor of Fine Arts (BFA) all’Università di Evansville, Rami Said Malek debutta al cinema nel copricapo-gioiello del faraone Ahkmenrah nel blockbuster Una notte al museo (2006) al fianco di Ben Stiller, ruolo che ha ripreso nei due sequel. Il successo lo travolgerà dieci anni dopo, nella felpa col cappuccio dell’hacker Elliot Alderson nella pluripremiata serie tv Mr. Robot, che gli è valsa un Emmy. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 12 maggio 2021) Favolosi 40 anni a Rami Malek. L’attore Premio Oscar per Bohemian Rhapsody festeggia questo traguardo al fianco della fidanzata Lucy Boynton, conosciuta sul set del biopic che lo ha lanciato nell’olimpo delle star di Hollywood. Nato a Torrance in California, l’attore americano di padre egiziano e madre greca ha un fratello gemello, Sami e una sorella maggiore Yasmine. Conseguito il suo Bachelor of Fine Arts (BFA) all’Università di Evansville, Rami Said Malek debutta al cinema nel copricapo-gioiello del faraone Ahkmenrah nel blockbuster Una notte al museo (2006) al fianco di Ben Stiller, ruolo che ha ripreso nei due sequel. Il successo lo travolgerà dieci anni dopo, nella felpa col cappuccio dell’hacker Elliot Alderson nella pluripremiata serie tv Mr. Robot, che gli è valsa un Emmy.

