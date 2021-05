Zingaretti: “Roma è in emergenza continua, si volti pagina” (Di martedì 11 maggio 2021) “Sono il presidente di una Regione che in questi anni è stata risanata. Purtroppo Roma, invece, vive di emergenze su emergenze, dai rifiuti alle buche, all’economia e al lavoro. Questo non è normale né giusto. Quindi nel rispetto istituzionale mi auguro si volti pagina”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell’inaugurazione della Casa della Salute di Polidoro. mac/vbo/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 maggio 2021) “Sono il presidente di una Regione che in questi anni è stata risanata. Purtroppo, invece, vive di emergenze su emergenze, dai rifiuti alle buche, all’economia e al lavoro. Questo non è normale né giusto. Quindi nel rispetto istituzionale mi auguro si”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola, a margine dell’inaugurazione della Casa della Salute di Polidoro. mac/vbo/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

CarloCalenda : Il candidato del @pdnetwork a Roma lo hanno scelto sostanzialmente i 5S, con il sostegno di Conte alla Raggi e mina… - davidallegranti : È diventata una barzelletta – Roma, 9 mag.(Adnkronos) - 'Grande mossa della Raggi. Ha costretto Conte ad appoggiarl… - petergomezblog : Roma, Calenda: “Mancata candidatura di Zingaretti? Suicidio del Pd, ormai stiamo sempre dietro al M5s e a Conte” - giannicuzzani : RT @siriomerenda: ++ Gualtieri si candida alle primarie per il sindaco di Roma...Zingaretti si propone per Nîmes ++ #Gualtieri #Zingaretti… - StefanoBornia : RT @NatangeloM: Intanto, a Roma... - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #m5s #raggi #pd #zingaretti #gualtieri #casal… -