Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2021 ore 08:45 (Di martedì 11 maggio 2021) Viabilità 11 MAGGIO 2021 ORE 8:35 – ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFIO INTENSO TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA; NEL SENSO OPPOSTO SI PROCEDE A RILENTO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO. SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO. CODE A TRATTI POI SULLA CASSIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE. SULLA COLOMBO, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE VERSO Roma. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, PER TRAFFICO ABBIAMO CODE ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021)11 MAGGIOORE 8:35 – ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFIO INTENSO TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA; NEL SENSO OPPOSTO SI PROCEDE A RILENTO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO. SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO. CODE A TRATTI POI SULLA CASSIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE. SULLA COLOMBO, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE VERSO. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, PER TRAFFICO ABBIAMO CODE ...

