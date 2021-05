Vaccini: nel Lazio 15 e 16 maggio open day AstraZeneca per gli over 40 (Di martedì 11 maggio 2021) “Sabato 15 e domenica 16 maggio open day AstraZeneca con ticket virtuale per gli over 40 (nati 1981)”. Lo rende noto l’assessorato regionale alla Sanità sulla pagina Facebook “SaluteLazio”. “Gli Hub di somministrazione dedicati, i relativi orari e la piattaforma per i ticket virtuali verranno comunicati nei prossimi giorni”, viene aggiunto. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021) “Sabato 15 e domenica 16daycon ticket virtuale per gli40 (nati 1981)”. Lo rende noto l’assessorato regionale alla Sanità sulla pagina Facebook “Salute”. “Gli Hub di somministrazione dedicati, i relativi orari e la piattaforma per i ticket virtuali verranno comunicati nei prossimi giorni”, viene aggiunto.

