Una notte per Diego, calciatori contro attori il 2 giugno in diretta sulla Rai. Match di beneficenza targato Save the Children (Di martedì 11 maggio 2021) Da Quagliarella a Beccalossi, da Buccirosso a Garrone. Saranno le star del calcio e dello spettacolo i protagonisti della partita “Una notte per Diego” che andrà in scena allo stadio Maradona il 2 giugno, ma solo sulla Rai, senza pubblico per il covid. Il Match è stato presentato questa mattina e si giocherà tra Napoli-Resto d’Italia, con artisti e calciatori in campo pronti a sfidarsi e a sollecitare l’invio di fondi dagli spettatori con sms o telefonate al 45533. L’obiettivo sono progetti nel mondo per educazione, cibo e cure per i bambini, con la partecipazione di Save the Children. “Festeggiamo i 50 anni della nazionale attori – spiega Olivio Lozzi, uno degli organizzatori – in ricordo del 1971 quando insieme a Pierpaolo Pasolini e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) Da Quagliarella a Beccalossi, da Buccirosso a Garrone. Saranno le star del calcio e dello spettacolo i protagonisti della partita “Unaper” che andrà in scena allo stadio Maradona il 2, ma soloRai, senza pubblico per il covid. Ilè stato presentato questa mattina e si giocherà tra Napoli-Resto d’Italia, con artisti ein campo pronti a sfidarsi e a sollecitare l’invio di fondi dagli spettatori con sms o telefonate al 45533. L’obiettivo sono progetti nel mondo per educazione, cibo e cure per i bambini, con la partecipazione dithe. “Festeggiamo i 50 anni della nazionale– spiega Olivio Lozzi, uno degli organizzatori – in ricordo del 1971 quando insieme a Pierpaolo Pasolini e ...

