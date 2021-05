Turismo, Associazione gestori affitti brevi chiede a Garavaglia supporto per settore (Di martedì 11 maggio 2021) Presentate oggi a Roma al ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, le istanze della categoria degli imprenditori italiani del vacation rental, un settore che ‘pesa’ 10 miliardi in termini di valore complessivo e conta oltre 200mila immobili gestiti professionalmente. Marco Celani, presidente Aigab-Associazione italiana gestori affitti brevi, e Francesco Zorgno, che siede nel direttivo dell’Associazione, hanno condiviso con il ministro Garavaglia i punti chiave di “un modello di ricettività sostenibile in grado di intercettare i nuovi bisogni dei viaggiatori meglio di altri segmenti”, hanno spiegato, “grazie a caratteristiche connaturate come la possibilità di godere una casa in maniera esclusiva, magari in una destinazione poco ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 maggio 2021) Presentate oggi a Roma al ministro del, Massimo, le istanze della categoria degli imprenditori italiani del vacation rental, unche ‘pesa’ 10 miliardi in termini di valore complessivo e conta oltre 200mila immobili gestiti professionalmente. Marco Celani, presidente Aigab-italiana, e Francesco Zorgno, che siede nel direttivo dell’, hanno condiviso con il ministroi punti chiave di “un modello di ricettività sostenibile in grado di intercettare i nuovi bisogni dei viaggiatori meglio di altri segmenti”, hanno spiegato, “grazie a caratteristiche connaturate come la possibilità di godere una casa in maniera esclusiva, magari in una destinazione poco ...

Vico del Gargano nella rete "Pugliautentica": portale online e guida pocket Vico del Gaagano (FG) – C'è anche Vico del Gargano nel portale Pugliautentica.it e nella guida pocket presentati alla Bit Digital Edition di Milano. Il Comune di Vico del Gargano, infatti, ha aderito ...

Presentate oggi a Roma al ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, le istanze della categoria degli imprenditori italiani del vacation rental, un settore che 'pesa' 10 miliardi in termini di valore complessivo e conta oltre 200mila immobili gestiti professionalmente.

