Triangolo e matrimonio combinato, Giulia Pretelli sconvolge Pretelli: la promessa musulmana, impensabile a "Le Iene" (Di martedì 11 maggio 2021) Prova d'amore. Adesso ci pensa la iena Niccolò De Vitiis a metterli sotto torchio con uno scherzo che andrà in onda stasera, martedì 11 maggio, su Italia 1, ovviamente a Le Iene. Il loro amore è nato nella casa del Grande Fratello Vip ed è sotto gli occhi di tutti. Si parla di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. “Amore, io sono disposto a tutto anche a diventare musulmano. Purché non ci rompano più”, dice Pretelli. Si tratta di uno scherzo attesissimo, la puntata in onda a partire dalle 21.10. Giulia e Pierpaolo, ovviamente, saranno ospiti in studio con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. La Salemi, influencer di grido, ha origini iraniane ed arrivano attori dai principi tradizionalisti che mettono a soqquadro la vita di Pretelli. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Prova d'amore. Adesso ci pensa la iena Niccolò De Vitiis a metterli sotto torchio con uno scherzo che andrà in onda stasera, martedì 11 maggio, su Italia 1, ovviamente a Le. Il loro amore è nato nella casa del Grande Fratello Vip ed è sotto gli occhi di tutti. Si parla diSalemi e Pierpaolo. “Amore, io sono disposto a tutto anche a diventare musulmano. Purché non ci rompano più”, dice. Si tratta di uno scherzo attesissimo, la puntata in onda a partire dalle 21.10.e Pierpaolo, ovviamente, saranno ospiti in studio con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. La Salemi, influencer di grido, ha origini iraniane ed arrivano attori dai principi tradizionalisti che mettono a soqquadro la vita di. ...

Advertising

milibrat6 : RT @riverflow_11: Quindi: - Matrimonio musulmano - Triangolo con Akash - Pierpaolo vestito da iena #prelemi - Anaid703 : RT @headandthoughts: “Si ritroverà presto in un triangolo e in un matrimonio combinato” “AMORE NO, IO SONO TRADIZIONALE A 2” ???????? #pre… - xstitchesxx : RT @headandthoughts: “Si ritroverà presto in un triangolo e in un matrimonio combinato” “AMORE NO, IO SONO TRADIZIONALE A 2” ???????? #pre… - Noemi35930783 : RT @headandthoughts: “Si ritroverà presto in un triangolo e in un matrimonio combinato” “AMORE NO, IO SONO TRADIZIONALE A 2” ???????? #pre… - mary88mary88 : RT @headandthoughts: “Si ritroverà presto in un triangolo e in un matrimonio combinato” “AMORE NO, IO SONO TRADIZIONALE A 2” ???????? #pre… -