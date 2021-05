Traffico Roma del 11-05-2021 ore 15:30 (Di martedì 11 maggio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio Bentrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi a Roma Nord sulla via Cassia soliti incolonnamenti per Traffico intenso all’altezza di via di Grottarossa a partire dal raccordo verso il centro da via dei Due Ponti Vercelli al Raccordo ad Ottavia lavori al gasdotto sulla Trionfale in prossimità di via Gaetano Bottari Ci sono code a tratti da via Vincenzo Troya Verso il raccordo da via ipogeo degli Ottavi verso il centro sulla tangenziale verso San Giovanni code da Corso Francia a via Salaria molto trafficata alla galleria Giovanni XXIII verso la Trionfale a partire dalla tangenziale fino a via della Pineta Sacchetti anche su quest’ultima incolonnamenti fino a Largo Agostino Gemelli verso Primavalle in centro manifestazioni in pieno svolgimento in Piazza di Montecitorio per questo motivo è chiusa via ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Bentrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi aNord sulla via Cassia soliti incolonnamenti perintenso all’altezza di via di Grottarossa a partire dal raccordo verso il centro da via dei Due Ponti Vercelli al Raccordo ad Ottavia lavori al gasdotto sulla Trionfale in prossimità di via Gaetano Bottari Ci sono code a tratti da via Vincenzo Troya Verso il raccordo da via ipogeo degli Ottavi verso il centro sulla tangenziale verso San Giovanni code da Corso Francia a via Salaria molto trafficata alla galleria Giovanni XXIII verso la Trionfale a partire dalla tangenziale fino a via della Pineta Sacchetti anche su quest’ultima incolonnamenti fino a Largo Agostino Gemelli verso Primavalle in centro manifestazioni in pieno svolgimento in Piazza di Montecitorio per questo motivo è chiusa via ...

lucianonobili : Poco fa, via Gregorio XI. L’asfalto cede, per l’ennesima volta, un camion rimane bloccato in bilico. Strada chiusa… - CarloCalenda : Oggi a La Rustica, quartiere storico di Roma a cavallo tra 3 Municipi e questo complica gli interventi. Mancano ser… - simonebaldelli : In molte grandi città le carreggiate, per un motivo o per un altro, si restringono ogni giorno di più. Questo prob… - PLRomaCapitale : #Roma - Via Flaminia Nuova - Traffico rallentato causa #incidente presso Corso Francia - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico bloccato causa incidente tra Svincolo Ponzano Romano-Soratte (Km 516) e A1 Svincolo… -