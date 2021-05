Tiramisù pancake | tutti impazziranno per la sua morbidezza!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 11 maggio 2021) Esistono svariate versione di questo dolce al cucchiaio famoso in tutto il mondo, ma ilalè forse la ricetta più originare e soffice del pianeta. I classici savoiardi vengono sostituiti da quelle particolarissime frittelle che nei Paesi Anglosassoni fanno da padrone a colazione per una partenza sprint. Morbide e saporite, si trasformano in una base ideale per una dessert davvero strabiliante. La bagna al rum e caffè regalerà loro un sapore sorprendente, ma se desiderate una resa analcolica per i piccoli di casa, sostituite il liquore con l’acqua; la crema al mascarpone utilizzata come farcia e la copertura al cacao amaro renderanno l’insieme indimenticabile anche per i palati più raffinati. Procuratevi: per is: uova, 2 farina di tipo 00, 200 g latte, 125 ml yogurt magro, 1 vasetto zucchero, 2 ...