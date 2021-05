Superlega, Cairo: “la Juve non ha fatto un passo indietro”, le reazioni anche di Marotta, Scaroni e Ferrero (Di martedì 11 maggio 2021) Continuano ad arrivare le reazioni sulla Superlega. La competizione è stata accantonata dopo il passo indietro dei club inglesi ed il danno economico è stato veramente importantissimo. La Uefa continua a minacciare i club che non hanno fatto un passo indietro: si tratta di Juventus, Real Madrid e Barcellona. I bianconeri rischiano addirittura anche l’esclusione dal campionato. Sono arrivate indicazioni da parte del dirigente dell’Inter Marotta: “Il discorso Super League è stato archiviato. Tutti i partecipanti hanno espresso la volontà di mettersi a disposizione per trovare un modello di sostenibilità. Abbiamo affrontato tematiche varie in un clima di grande cordialità. Abbiamo fatto un’analisi del ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 11 maggio 2021) Continuano ad arrivare lesulla. La competizione è stata accantonata dopo ildei club inglesi ed il danno economico è stato veramente importantissimo. La Uefa continua a minacciare i club che non hannoun: si tratta dintus, Real Madrid e Barcellona. I bianconeri rischiano addirittural’esclusione dal campionato. Sono arrivate indicazioni da parte del dirigente dell’Inter: “Il discorso Super League è stato archiviato. Tutti i partecipanti hanno espresso la volontà di mettersi a disposizione per trovare un modello di sostenibilità. Abbiamo affrontato tematiche varie in un clima di grande cordialità. Abbiamoun’analisi del ...

