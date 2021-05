Superlega, Cairo: 'Agnelli? La Juve non ha fatto passi indietro' (Di martedì 11 maggio 2021) TORINO - " È stato un incontro positivo , in cui si sono chiarite delle posizioni. È sempre positivo parlarsi. Le mie parole contro Agnelli? Non parliamo di cose personali , è stato un incontro che ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 11 maggio 2021) TORINO - " È stato un incontro positivo , in cui si sono chiarite delle posizioni. È sempre positivo parlarsi. Le mie parole contro? Non parliamo di cose personali , è stato un incontro che ...

