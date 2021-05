Superlega archiviata, De Laurentiis conferma dopo la riunione in Lega: “Aria buonissima, arcobaleno” (Di martedì 11 maggio 2021) Si è tenuta oggi la riunione di Lega tra i 20 club di Serie A. Tra i temi all’ordine del giorno anche il discorso SuperLega che, stando a quanto affermato dall’a.d. dell’Inter, Beppe Marotta, è stata archiviata da tutte le squadre del campionato, Juventus compresa. A conferma di ciò anche il commento del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, all’uscita dopo la riunione: “Aria buonissima, arcobaleno“. Con questa metafora il patron dei partenopei si è congedato dai giornalisti presenti. Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 maggio 2021) Si è tenuta oggi laditra i 20 club di Serie A. Tra i temi all’ordine del giorno anche il discorsoche, stando a quanto affermato dall’a.d. dell’Inter, Beppe Marotta, è statada tutte le squadre del campionato, Juventus compresa. Adi ciò anche il commento del presidente del Napoli, Aurelio De, all’uscitala: ““. Con questa metafora il patron dei partenopei si è congedato dai giornalisti presenti.

