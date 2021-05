Sparatoria in una scuola in Russia | 11 morti | fermato un ragazzo di 17 anni - Un secondo killer nell' edificio

(Di martedì 11 maggio 2021) Almeno 11 persone sarebbero morte in seguito a unain unadi Kazan , città dellacentrale.i servizi di soccorso locali ci sarebbero anche diversi feriti, mentre la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria una

E' salito a 11 il numero dei morti nellainscuola di Kazan: lo riferisce l'agenzia Ria Novosti citando i servizi di emergenza locali. Intanto, secondofonte citata dalla Tass, il secondo assalitore è stato ucciso dalle ...Almeno 11 persone sarebbero morte in seguito ainscuola di Kazan , città della Russia centrale. Secondo i servizi di soccorso locali ci sarebbero anche diversi feriti, mentre la polizia avrebbe fermato un adolescente di 17 anni.Le notizie dal Ticino, dalla Svizzera e dal mondo sempre aggiornate. Inoltre approfondimenti ed inchieste giornalistiche, Sport, eventi e biglietteria.Almeno 11 persone sono state uccise martedì e decine sono rimaste ferite in una sparatoria in una scuola a Kazan, una città della Russia centrale. Uno degli autori della strage, un adolescente, sarebb ...