Sony | produttori di terze parti sono interessati a produrre controller per PS5

(Di martedì 11 maggio 2021) Immersion Corp, la società alle spalle della tecnologia aptica all'interno delPS5 DualSense di, ha detto che c'è molto interesse nella tecnologia da parte deidi periferiche di. Ad oggi, solo ilDualSense difunziona con i giochi PS5 e mentre iPS4 (compreso ilDS4 di) funzionano con i titoli PS4 su PS5, non è così per i titoli PS5. Per la tecnologia aptica all'interno del DualSense,ha stretto un accordo con il licenziatario Immersion Corp, ma da quanto sembra, anche idistanno cercando il modo di implementare la nuova tecnologia aptica ...

Advertising

transaudiovideo : Ad oggi il formato ProRes RAW è supportato da oltre venti fotocamere di alcuni dei più noti produttori al mondo tra… - CircolarMenteNS : ?? Ogni anno Apple, Samsung, Sony e altri produttori di apparecchiature high-tech immettono sul mercato nuovi dispos… - LuBlue94 : @elma242424 Perché la Sony raccoglie la maggior parte degli ex talent, avendo anche esclusive con X F e dopo un po'… -

Ultime Notizie dalla rete : Sony produttori

Everyeye Videogiochi

... soprattutto sulla fascia alta del mercato (che poi è quella più remunerativa per i), si è fatta molto sentire negli ultimi anni, con brand come Apple,, Bose e B&O che hanno ...I dipendenti di lunga data ora descrivono i loro ruoli comeesterni nell'ambito di ... Inoltre, sul sito ufficiale del detentore della piattaforma,XDEV - non più chiamatoXDEV ...Dopo Sony, Google e Nokia, anche Samsung dice di no al Mobile World Congress 2021, il produttore coreano non parteciperà fisicamente alla fiera.Sono tanti gli sconti proposti in giornata odierna da Mediaworld, in particolare sui TV. Vediamo quali sono quelli più interessanti.