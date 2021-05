Russia, sparatoria in una scuola di Kazan: 11 morti (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 11 le persone morte nella sparatoria con presa di ostaggi in una scuola di Kazan, nella Repubblica del Tatarstan in Russia. La maggior parte delle vittime sono studenti. Lo riporta la Tass, citando fonti delle forze di sicurezza. Un ragazzo, ha reso noto Ria Novosti, sarebbe stato fermato dalla polizia in relazione alla sparatoria. Mentre un secondo assalitore sarebbe stato ucciso dalle forze di sicurezza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 11 le persone morte nellacon presa di ostaggi in unadi, nella Repubblica del Tatarstan in. La maggior parte delle vittime sono studenti. Lo riporta la Tass, citando fonti delle forze di sicurezza. Un ragazzo, ha reso noto Ria Novosti, sarebbe stato fermato dalla polizia in relazione alla. Mentre un secondo assalitore sarebbe stato ucciso dalle forze di sicurezza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TgLa7 : #Russia: media, almeno 11 morti in sparatoria a scuola - HuffPostItalia : Russia, sparatoria in una scuola a Kazan: morti sei bambini e un insegnante - Adnkronos : #Sparatoria in una scuola di Kazan in #Russia, uccisi 6 studenti e un insegnante. - ematr_86 : RT @TgLa7: #Russia: media, almeno 11 morti in sparatoria a scuola - leggoit : Sparatoria choc a scuola in #Russia, 11 morti: un assalitore fermato, l'altro ucciso. «Due giovani giù dal terzo pi… -