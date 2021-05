Pomezia | altre 4 vittime del Covid | morti 2 uomini e 2 donne

(Di martedì 11 maggio 2021) Scendono a 210 i cittadini attualmente positivi al-19 nel Comune di, di cui 13 ricoverati presso strutture ospedaliere e 197 in isolamento domiciliare. Salgono ancora i guariti, che raggiungono quota 3.346. Sono 15 le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (non positivi).delPervenuta la notizia della scomparsa di 4 concittadini, duee duerispettivamente di 80, 70, 79 e 65 anni anni: “L’Amministrazione comunale e la Città tutta – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – si stringono attorno alle famiglie e agli amici dei nostri concittadini scomparsi”.? Da inizio pandemia sono 42 lepernel Comune di. su Il ...

