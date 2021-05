NON TI PAGO con Sergio Castellitto, riprese in corso per Rai 1 (Di martedì 11 maggio 2021) Sono in corso a Napoli le riprese di Non ti PAGO, secondo capitolo della trilogia di Edoardo De Angelis tratto da una delle straordinarie opere teatrali del celebre drammaturgo Eduardo De Filippo, con protagonista ancora una volta Sergio Castellitto. Leggi anche: CHIAMAMI ANCORA AMORE, anticipazioni ultima puntata di lunedì 17 maggio Dopo il successo di Natale in casa Cupiello (che lo scorso 22 dicembre su Rai 1 fu seguita da 5.636.000 spettatori e il 23.9% di share), Rai Fiction e Picomedia sono al lavoro sull’adattamento televisivo di Non ti PAGO, scritta da De Flippo nel lontano 1940 e portata in scena per la prima volta a Roma, al Teatro Quirino, dove Eduardo si esibì assieme al fratello Peppino. La tragicommedia in tre atti fu definita dall’artista napoletano ... Leggi su tvsoap (Di martedì 11 maggio 2021) Sono ina Napoli ledi Non ti, secondo capitolo della trilogia di Edoardo De Angelis tratto da una delle straordinarie opere teatrali del celebre drammaturgo Eduardo De Filippo, con protagonista ancora una volta. Leggi anche: CHIAMAMI ANCORA AMORE, anticipazioni ultima puntata di lunedì 17 maggio Dopo il successo di Natale in casa Cupiello (che lo s22 dicembre su Rai 1 fu seguita da 5.636.000 spettatori e il 23.9% di share), Rai Fiction e Picomedia sono al lavoro sull’adattamento televisivo di Non ti, scritta da De Flippo nel lontano 1940 e portata in scena per la prima volta a Roma, al Teatro Quirino, dove Eduardo si esibì assieme al fratello Peppino. La tragicommedia in tre atti fu definita dall’artista napoletano ...

