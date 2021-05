Non di solo Pnrr può vivere l’Italia. Gli errori da non ripetere secondo Visco (Di martedì 11 maggio 2021) C’è un errore che più di tutti gli altri l’Italia non dovrebbe commettere in questi mesi di lotta senza quartiere alla pandemia: fare del Pnrr la soluzione a tutti i mali, compresi quelli strutturali dell’economia italiana. Il Recovery Plan, da qualche giorno sul tavolo di Ursula von der Leyen, genererà sicuramente una spinta non indifferente al nostro Pil, ma verrà un momento in cui le cartucce finiranno e allora l’Italia sarà sola e per giunta dinnanzi a tre problemi e con un debito al 160%. Tanto per cominciare, l’enorme liquidità immessa nel sistema dal piano pandemico e dagli stimoli monetari della Bce (tassi bassi, dunque costo del denaro calmierato), prima o poi alimenteranno una ripresa dell’inflazione. secondo, il tanto temuto Patto di Stabilità tornerà, verosimilmente nel 2023. Non quello stringente e ... Leggi su formiche (Di martedì 11 maggio 2021) C’è un errore che più di tutti gli altrinon dovrebbe commettere in questi mesi di lotta senza quartiere alla pandemia: fare della soluzione a tutti i mali, compresi quelli strutturali dell’economia italiana. Il Recovery Plan, da qualche giorno sul tavolo di Ursula von der Leyen, genererà sicuramente una spinta non indifferente al nostro Pil, ma verrà un momento in cui le cartucce finiranno e allorasarà sola e per giunta dinnanzi a tre problemi e con un debito al 160%. Tanto per cominciare, l’enorme liquidità immessa nel sistema dal piano pandemico e dagli stimoli monetari della Bce (tassi bassi, dunque costo del denaro calmierato), prima o poi alimenteranno una ripresa dell’inflazione., il tanto temuto Patto di Stabilità tornerà, verosimilmente nel 2023. Non quello stringente e ...

