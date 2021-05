(Di martedì 11 maggio 2021) "È stato un onore dare il benvenuto all'Alto commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, oggi per discutere di come possiamo lavorare insieme per proteggere meglio i rifugiati e gli sfollati". Lo ...

Advertising

zazoomblog : Migranti: Sassoli serve una forte iniziativa europea - #Migranti: #Sassoli #serve #forte - EmilioBerettaF1 : Migranti, il sindaco Orlando scrive a Sassoli: 'Istituire un servizio civile europeo per il salvataggio in mare'… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Sassoli

ANSA Nuova Europa

"Gli eventi nel Mediterraneo centrale dimostrano che è necessaria una forte iniziativa dell'Unione europea per salvare vite umane in mare e proteggere le persone bisognose", aggiunge. . 11 ...... che si occupi del salvataggio in mare dei. A chiederlo è il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando , che ha scritto un'accorata lettera al presidente del Parlamento europeo, David. ..."È stato un onore dare il benvenuto all'Alto commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, oggi per discutere di come possiamo lavorare insieme per proteggere meglio i rifugiati e gli sfollati". (A ...Dalla tassa green per incoraggiare alla mobilità sostenibile a un Garante europeo per i diritti dei migranti. L'evento è giunto alla sua quinta edizione ...