Migranti, in arrivo la tempesta annunciata. Numeri e prospettive (Di martedì 11 maggio 2021) Domenica 9 maggio a Lampedusa si è superato un record che resisteva da anni: più di 1000 arrivi irregolari in meno di 24 ore. Complice il bel tempo sono arrivati con 14 tra pescherecci, gommoni e perfino barche di piccole dimensioni con una forte progressione rispetto ai giorni precedenti che non preannuncia nulla di buono per le prossime settimane. Sbarchi annunciati, anche se arriva solo chi ce la fa, e gli oltre 130 Migranti che sono scomparsi a fine aprile nel solo Canale di Sicilia sono stati le avanguardie di una tragedia che rischia di surriscaldarsi con il moltiplicarsi delle traversate. Secondo le Ong dall’inizio dell’anno ci sono state almeno 350 vittime rispetto al centinaio dell’anno precedente aprendo il solito dibattito: responsabilità di chi non recupera in mare o di chi fa partire Migranti con mezzi del tutto inadeguati? Di certo c’è ... Leggi su formiche (Di martedì 11 maggio 2021) Domenica 9 maggio a Lampedusa si è superato un record che resisteva da anni: più di 1000 arrivi irregolari in meno di 24 ore. Complice il bel tempo sono arrivati con 14 tra pescherecci, gommoni e perfino barche di piccole dimensioni con una forte progressione rispetto ai giorni precedenti che non preannuncia nulla di buono per le prossime settimane. Sbarchi annunciati, anche se arriva solo chi ce la fa, e gli oltre 130che sono scomparsi a fine aprile nel solo Canale di Sicilia sono stati le avanguardie di una tragedia che rischia di surriscaldarsi con il moltiplicarsi delle traversate. Secondo le Ong dall’inizio dell’anno ci sono state almeno 350 vittime rispetto al centinaio dell’anno precedente aprendo il solito dibattito: responsabilità di chi non recupera in mare o di chi fa partirecon mezzi del tutto inadeguati? Di certo c’è ...

Advertising

LegaSalvini : ?? Vittorio Feltri: 'Rimettete Salvini al Viminale. È l'unico capace di governare l'arrivo dei migranti'. - sangazzurr : RT @LegaSalvini: ?? Vittorio Feltri: 'Rimettete Salvini al Viminale. È l'unico capace di governare l'arrivo dei migranti'. - ArchiloeMario : RT @LegaSalvini: ?? Vittorio Feltri: 'Rimettete Salvini al Viminale. È l'unico capace di governare l'arrivo dei migranti'. - DamatoRicardo : RT @OrtigiaP: LAMPEDUSA COVID FREE?e chi ci crede?tutti i cittadini vaccinati ma per i migranti in arrivo solo assembramenti e fughe in pae… - sciantokescia : RT @LegaSalvini: ?? Vittorio Feltri: 'Rimettete Salvini al Viminale. È l'unico capace di governare l'arrivo dei migranti'. -