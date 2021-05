Ma si può dire “simil yogurt”? A Bruxelles è battaglia (di S. Savini) (Di martedì 11 maggio 2021) (di Simona Savini, Campagna Agricoltura Greenpeace Italia) “Gentile bambina, il mio cliente, nota azienda produttrice di insaccati, la diffida dall’utilizzare il termine ‘salame di cioccolata’ per riferirsi al noto dessert a base di cacao, che nulla ha a vedere con i lavorati di carne noti come ‘salami’, per i quali il nostro Paese è famoso in tutto il mondo. La invitiamo a trovare quanto prima un termine alternativo che non crei confusione nei consumatori”. Ovviamente si tratta di una diffida “immaginaria”, ma quanto lontana dalla realtà? Scopriamolo ripercorrendo una vicenda che riguarda il ruolo delle istituzioni europee nello stabilire regole che tutelino salute e ambiente, e quello delle lobby preoccupate di perdere i loro vantaggi economici, tutte impegnate in una sorta di censura linguistica che riguarda anche noi consumatori. Gli impatti della nostra dieta, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021) (di Simona, Campagna Agricoltura Greenpeace Italia) “Gentile bambina, il mio cliente, nota azienda produttrice di insaccati, la diffida dall’utilizzare il termine ‘salame di cioccolata’ per riferirsi al noto dessert a base di cacao, che nulla ha a vedere con i lavorati di carne noti come ‘salami’, per i quali il nostro Paese è famoso in tutto il mondo. La invitiamo a trovare quanto prima un termine alternativo che non crei confusione nei consumatori”. Ovviamente si tratta di una diffida “immaginaria”, ma quanto lontana dalla realtà? Scopriamolo ripercorrendo una vicenda che riguarda il ruolo delle istituzioni europee nello stabilire regole che tutelino salute e ambiente, e quello delle lobby preoccupate di perdere i loro vantaggi economici, tutte impegnate in una sorta di censura linguistica che riguarda anche noi consumatori. Gli impatti della nostra dieta, ...

Advertising

LegaSalvini : COPRIFUOCO, SALVINI: «OGGI 17MILA GUARITI, CHI PUÒ DIRE NO A RIAPERTURE?» - ladyonorato : Alla luce di questi dati UFFICIALI pubblicati sul sito dell’EMA, che infatti ha ritirato alcuni vaccini per approfo… - La7tv : #dimartedi Furio Colombo sul monologo di Pio e Amedeo: 'Quello che hanno detto sugli ebrei è insensato per un adult… - Frances47226166 : RT @tranellio: Molte tangenti oggi le pagano con finte consulenze, altrettanto finte conferenze etc. Quando sentite qualcuno che non ha nul… - edy_diuzz : @daju29ro @EdoardoMecca1 Che Szczesny sia in un periodo terribile è noto a tutti,ma dire che non para, che non sia… -

Ultime Notizie dalla rete : può dire Violenza sulle donne, attuare la Convenzione di Istanbul anche in Italia Dieci anni dopo, dobbiamo però dire con rammarico che la Convenzione in Italia è in gran parte ... Un canale prezioso e insostituibile può e deve essere l'Università, principale agenzia educativa del ...

Juve, la resa dei conti è contro un Sassuolo tecnicamente superiore. Napoli e Milan osservano da favorite Per gli ex campioni d'Italia non è il momento più semplice per affrontare la trasferta in Emilia, con un Sassuolo che, se mantiene le promesse di tutti i suoi potenziali campioni, può dire la sua ...

Privacy, recupero consenso può costituire comunicazione commerciale Altalex Dieci anni dopo, dobbiamo peròcon rammarico che la Convenzione in Italia è in gran parte ... Un canale prezioso e insostituibilee deve essere l'Università, principale agenzia educativa del ...Per gli ex campioni d'Italia non è il momento più semplice per affrontare la trasferta in Emilia, con un Sassuolo che, se mantiene le promesse di tutti i suoi potenziali campioni,la sua ...