LIVE Sonego-Monfils 6-4 5-7 3-2, Internazionali d’Italia in DIRETTA: l’azzurro conduce il set decisivo grazie al break di vantaggio (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-OPELKA (3° MATCH DALLE 10.00) 0-30 Doppio fallo di Sonego. 0-15 Contropiede vincente del francese dopo una risposta profonda. 3-2 Bravissimo Monfils a risalire nel game e restare in scia. 40-30 Altra prima poderosa di Monfils. 30-30 Scappa via la risposta di Sonego. 15-30 Altro errore del transalpino che si sfoga. 15-15 Errore del francese in uscita dal servizio. 15-0 Quarto ace di Monfils. 3-1 Altro ottimo turno di servizio del piemontese che non permette al francese di rientrare. 40-15 Ottima prima di Sonego. 30-15 Secondo ace a uscire dell’azzurro. 15-15 Errore in avanzamento dell’italiano con il diritto. 15-0 Servizio e diritto di ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-OPELKA (3° MATCH DALLE 10.00) 0-30 Doppio fallo di. 0-15 Contropiede vincente del francese dopo una risposta profonda. 3-2 Bravissimoa risalire nel game e restare in scia. 40-30 Altra prima poderosa di. 30-30 Scappa via la risposta di. 15-30 Altro errore del transalpino che si sfoga. 15-15 Errore del francese in uscita dal servizio. 15-0 Quarto ace di. 3-1 Altro ottimo turno di servizio del piemontese che non permette al francese di rientrare. 40-15 Ottima prima di. 30-15 Secondo ace a uscire del. 15-15 Errore in avanzamento dell’italiano con il diritto. 15-0 Servizio e diritto di ...

