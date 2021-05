Israele | due donne uccise a Ashkelon da razzi Gaza

Advertising

RobertoBurioni : In Israele il 55% della popolazione è vaccinato con due dosi, e il 91% degli ultracinquantenni. Ecco i numeri odier… - IsraelinItaly : Da lunedì mattina i terroristi di Hamas hanno lanciato oltre 200 razzi sui civili israeliani. Ad Ashkelon è stata… - Corriere : Israele, razzi da Gaza: morte due donne. «Prepararsi a un conflitto più esteso e senza limiti di tempo» - darius_venture : RT @IsraelinItaly: Da lunedì mattina i terroristi di Hamas hanno lanciato oltre 200 razzi sui civili israeliani. Ad Ashkelon è stata colpi… - AlexTebi : @MisssFreedom Dai ma veramente, non capisco se siete stupidi o davvero avete le fette di prosciutto sugli occhi e n… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele due

14.40,2 donne morte per razzi da Gazadonne israeliane sono morte nella città di Ashkelo dopo essere state raggiunte da razzi lanciati dalla Striscia di Gaza. Lo ha riferito la radio militare di ...donne israeliane sono rimaste uccise oggi dopo che gli edifici in cui si trovavano ad Ashkelon, nel sud di, sono stati centrati da razzi di Hamas sparati da Gaza. Lo ha riferito la radio ...TEL AVIV, 11 MAG - Due donne israeliane sono rimaste uccise oggi dopo che gli edifici in cui si trovavano ad Ashkelon, nel sud di Israele, sono stati centrati da razzi di Hamas sparati da Gaza. Lo ha ...All’inizio del 2020, il Beijing Institute of Biological Products di Pechino ha creato un vaccino contro il coronavirus chiamato BBIBP-CorV che di strada da allora ne ha fatta molta. Gli studi ...