Internazionali BNL d’Italia 2021: programma e orari di mercoledì 12 maggio con Sinner-Nadal (Di martedì 11 maggio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco degli Internazionali BNL d’Italia 2021 della giornata di mercoledì 12 maggio. Tantissimi italiani coinvolti all’interno del secondo turno, col piatto forte fissato non prima delle 18:00 all’interno del campo centrale: Jannik Sinner sarà tenuto a superare l’ostacolo più complicato all’interno del tabellone, ossia Rafael Nadal. Poi Berrettini-Millman, il derby tutto azzurro tra Mager e Sonego e il compito non facile di Travaglia contro Shapovalov. CAMPO CENTRALE Dalle 10:00 – Thiem vs Fucsovics A seguire – Barty vs Shvedova A seguire – S. Williams vs Podoroska A seguire – Berrettini vs Millman Non prima delle 18:00 – Sinner vs Nadal GRAND STAND ARENA Dalle ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Il, glie l’ordine di gioco degliBNLdella giornata di12. Tantissimi italiani coinvolti all’interno del secondo turno, col piatto forte fissato non prima delle 18:00 all’interno del campo centrale: Janniksarà tenuto a superare l’ostacolo più complicato all’interno del tabellone, ossia Rafael. Poi Berrettini-Millman, il derby tutto azzurro tra Mager e Sonego e il compito non facile di Travaglia contro Shapovalov. CAMPO CENTRALE Dalle 10:00 – Thiem vs Fucsovics A seguire – Barty vs Shvedova A seguire – S. Williams vs Podoroska A seguire – Berrettini vs Millman Non prima delle 18:00 –vsGRAND STAND ARENA Dalle ...

Advertising

WeAreTennisITA : Musetti ? Finiscono gli Internazionali BNL d'Italia per Lorenzo Musetti: Reilly Opelka è preciso in battuta e con d… - KikiMladenovic : ???????????????? Great win, into the next round @internazionalibnlditalia #Roma #IBI21 à Internazionali BNL d'Italia - sportface2016 : #IBI21 Internazionali BNL d’Italia 2021: programma e orari di mercoledì 12 maggio con Sinner-Nadal - infoitsport : Internazionali BNL d'Italia 2021, Sonego: 'Nessuna polemica tre me e Monfils. Mager? Non sarà facile' - ShiulinS : RT @live_tennis: Internazionali BNL d`Italia - 1st Round: Garbine Muguruza beat Patricia Maria Tig 6-1, 6-2 -