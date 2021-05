Il Var non è la moviola in campo, perciò quello di Mazzoleni è un errore (Di martedì 11 maggio 2021) Caro Napoli, non condivido quanto scritto dal direttore a proposito di Benevento-Cagliari. Premessa: ho seguito con simpatia il Benevento e ho capito da un pezzo che sarebbe retrocesso, la tendenza non lascia speranze. Nove punti nel girone di ritorno, di cui due nelle ultime sette con diciannove reti subite, un disastro! A mio parere il presidente Vigorito ha sbagliato due volte: in primis doveva esonerare il sagomato che staziona in panchina e mandare la squadra in ritiro permanente sul monte Taburno. Il secondo errore lo ha commesso nel post partita, aveva il diritto di protestare ma non doveva metterla sul personale. Bisognava contestare l’applicazione del Var, non il varista; doveva essere una questione di principio e nessuno avrebbe potuto eccepire. Fin dagli esordi, i dirigenti arbitrali hanno ribadito che il Var non è la moviola in ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 maggio 2021) Caro Napoli, non condivido quanto scritto dal direttore a proposito di Benevento-Cagliari. Premessa: ho seguito con simpatia il Benevento e ho capito da un pezzo che sarebbe retrocesso, la tendenza non lascia speranze. Nove punti nel girone di ritorno, di cui due nelle ultime sette con diciannove reti subite, un disastro! A mio parere il presidente Vigorito ha sbagliato due volte: in primis doveva esonerare il sagomato che staziona in panchina e mandare la squadra in ritiro permanente sul monte Taburno. Il secondolo ha commesso nel post partita, aveva il diritto di protestare ma non doveva metterla sul personale. Bisognava contestare l’applicazione del Var, non il varista; doveva essere una questione di principio e nessuno avrebbe potuto eccepire. Fin dagli esordi, i dirigenti arbitrali hanno ribadito che il Var non è lain ...

