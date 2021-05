Il sacrificio del cervo sacro: Nicole Kidman sulle scene di sesso: "All'inizio fu uno shock, poi..." (Di martedì 11 maggio 2021) Nicole Kidman, inizialmente, aveva molti dubbi a proposito delle scene di sesso presenti nella sceneggiatura de Il sacrificio del cervo sacro. Nicole Kidman rimase scioccata quando lesse per la prima volta le scene di sesso presenti nella sceneggiatura de Il sacrificio del cervo sacro: "Continuavo a leggere e rileggere e rileggere quelle parole! Devo dire che all'inizio fu un vero e proprio shock." "D'altro canto ero molto attratta dalle sequenze in questione, erano insolite e molto interessanti. Non le vedo come 'scene di sesso' soltanto perché c'è ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 maggio 2021), inizialmente, aveva molti dubbi a proposito delledipresenti nellaggiatura de Ildelrimase scioccata quando lesse per la prima volta ledipresenti nellaggiatura de Ildel: "Continuavo a leggere e rileggere e rileggere quelle parole! Devo dire che all'fu un vero e proprio." "D'altro canto ero molto attratta dalle sequenze in questione, erano insolite e molto interessanti. Non le vedo come 'di' soltanto perché c'è ...

capuanogio : ?? #Conte irremovibile, resta solo se l'#Inter rimane un progetto vincente. Disposto ad accettare un sacrificio nel… - raimovie : 'Con questo film Lanthimos connette il cinema alla tragedia greca, in modo molto contemporaneo.' Il critico… - raimovie : Alle 21.10 'Il sacrificio del cervo sacro' di Yorgos Lanthimos con Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan, Al… - faulagghia : RT @cutierudegirl: su Rai Movie c'è Yorgos Lanthimos. (il sacrificio del cervo sacro) non famo che non l'ho detto ?? - valeriosimile : RT @robertadelight: Oggi in prima serata su @raimovie “Il sacrificio del cervo sacro” ovvero uno dei tanti motivi per amarodiare Yorgos Lan… -