Il DDL Zan, tra bufale e realtà [Vol. 1] (Di martedì 11 maggio 2021) L’argomento di tendenza di questi giorni è il famoso DDL Zan, nome popolare dell’Atto Senato 2005 (potete leggere il testo in discussione qui), recante “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”. Arriviamo tardi, lo so, ma abbiamo cercato di fare un’analisi super completa, dettagliata e verificabile. Potete fidarvi o controllare da voi le fonti linkate (L’Espresso ad esempio ha fatto un articolo molto più breve, ma qui ci piace essere puntigliosi – e prolissi). Riassunto: questa legge serve, non è perfetta ma funziona, modificarla farebbe danni enormi e la condannerebbe inutilmente all’oblio per molti anni. Mi ero già interessato alla questione quando la 2° Commissione Permanente (Giustizia) della Camera aveva approvato il testo base, nato ... Leggi su butac (Di martedì 11 maggio 2021) L’argomento di tendenza di questi giorni è il famoso DDL Zan, nome popolare dell’Atto Senato 2005 (potete leggere il testo in discussione qui), recante “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”. Arriviamo tardi, lo so, ma abbiamo cercato di fare un’analisi super completa, dettagliata e verificabile. Potete fidarvi o controllare da voi le fonti linkate (L’Espresso ad esempio ha fatto un articolo molto più breve, ma qui ci piace essere puntigliosi – e prolissi). Riassunto: questa legge serve, non è perfetta ma funziona, modificarla farebbe danni enormi e la condannerebbe inutilmente all’oblio per molti anni. Mi ero già interessato alla questione quando la 2° Commissione Permanente (Giustizia) della Camera aveva approvato il testo base, nato ...

