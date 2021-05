I giocatori che valgono di più per KPMG: Haaland sul podio (Di martedì 11 maggio 2021) Football Benchmark, branca di KPMG che si occupa di analisi sul mondo del calcio, ha rilasciato i nuovi valori di mercato dei calciatori aggiornati al mese di aprile. I dati rivelano una certa stagnazione rispetto agli ultimi sei mesi, complici ovviamente gli effetti dell’emergenza Coronavirus, con molti giocatori che ancora faticano a ritrovare il valore L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 11 maggio 2021) Football Benchmark, branca diche si occupa di analisi sul mondo del calcio, ha rilasciato i nuovi valori di mercato dei calciatori aggiornati al mese di aprile. I dati rivelano una certa stagnazione rispetto agli ultimi sei mesi, complici ovviamente gli effetti dell’emergenza Coronavirus, con moltiche ancora faticano a ritrovare il valore L'articolo

Advertising

ZZiliani : Trascurando il fatto che abbia espulso 13 giocatori del #Milan arbitrando 33 partite dei rossoneri e 1 della… - RealPiccinini : C’era solo un modo per far dimenticare in un minuto la catastrofe di quest’anno... ??????Poi, come per tutti gli allen… - tancredipalmeri : Visto che nessuno può andare allo stadio, regalo ai tifosi interisti il video di una delle ultime volte in cui ‘C’è… - SimoneTogna : @84Andreac @Alex_Cavasinni Ma speriamo per il bene dell’Inter che rimangano tutti. Conte e i giocatori vogliono rim… - gabriele_penati : RT @NicoSchira: @theboss_1908 Forse non hai capito che Conte ha tenuto in piedi l’Inter nonostante una proprietà assente per mesi e senza s… -